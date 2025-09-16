Жители Патриарших прудов пожаловались на нерабочие ливневки в районе

Жители Патриарших прудов пожаловались на то, что в некоторых местах ливневки «закатаны» в асфальт. Из-за этого при дожде вода может скапливаться на улицах, сообщается в Telegram-канале « Патриаршие ».

На канале выложили фотографию, на которой видно, что ливневки сделаны, но отверстий для выхода воды нет.

«Я ходила и ругалась еще в процессе. Потому как устанавливали их в упор в бордюр. Была надежда, что в бордюрах дырки выпилят, но нет», — написала москвичка Дарья в комментариях под публикацией.

Другая жительница по имени Ольга предположила, что с проезжей части вода должна выводиться в коллекторы. Однако сливов нет, поскольку их заасфальтировали.

Впрочем, одна местная заступилась за тех, кто делал ливневки. По ее словам, в них в конце работ сделают отверстия.

«Пройдите по району, это уже сделано в Мамоновском, Трехпрудном и Малом Палашевском переулках. И это не ноу-хау, по всему району так сделано», — отметила москвичка Ольга.

При этом в комментариях отметили, что через некоторое время рабочие начали сверлить бордюры. Таким образом, они, предположительно, сделали слив на дорогу.