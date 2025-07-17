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Жители Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого с мая сидят без горячей воды

С середины весны жители многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске испытывают неудобства из-за отсутствия горячей воды. Они обратились с жалобой в центр управления регионом во время прямой трансляции, пишет «ФедералПресс» .

На проблему отреагировал главный инженер Новосибирской теплосетевой компании. Он пояснил, что после майских гидравлических испытаний (14-27 мая) на подающем трубопроводе обнаружился новый дефект.

Инженер добавил, что благодаря открытой схеме водоснабжения компания смогла организовать подачу воды по обратному трубопроводу.

«После запуска появился повторный дефект на подающем трубопроводе. Мы переключили на обратную подачу трубопровода с пониженной температурой порядка 45 градусов», — рассказал специалист.

При этом главный инженер НСТК не сказал ничего о возможном перерасчете за некачественное горячее водоснабжение.