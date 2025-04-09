Жители мкр Керва в Шатуре решили свои вопросы во время работы выездной администрации

Различные жилищные вопросы жители Шатуры могут решать на выездных администрациях. Такой формат общения граждан с представителями различных организаций округа и руководством местной администрации давно хорошо себя зарекомендовал. В этот раз встреча состоялась в Доме культуры микрорайона Керва, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Освещение над подъездом в МКД микрорайона Керва будет восстановлено в течение десяти дней

Вначале перед собравшимися с докладами выступили заместители главы, представители социальной защиты и здравоохранения. Людям подробно рассказали о том, что сделано в различных направлениях в микрорайоне и какие работы предстоят.

«В 2025 году запланирован ремонт скатной крыши в доме № 7 по ул. Набережной», — сообщил замглавы Сергей Пигуль.

«В нынешнем сезоне запланировано комплексное благоустройство территории по улице Первомайской возле домов № 16, 23 и 28. Также для удобства жителей установят универсальную спортивную площадку у дома № 21 по ул. Школьной. Здесь можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол», — рассказал замглавы Александр Титов.

После выступлений докладчиков, люди обратились за разъяснениями по вопросам личного характера. Например, жительницу дома № 21а по ул. Школьной Светлану волновало отсутствие осветительного прибора над подъездом. По поручению замглавы Сергея Пигуля вопрос будет решен до 20 апреля. Представители управляющей компании «Прогресс-Рошаль» выполнят восстановительные работы.

Всего за время выездной администрации порядка десяти жителей смогли получить разъяснения по своим вопросам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.