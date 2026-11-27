Глава Люберец Владимир Волков 26 ноября встретился с жителями в школе №26 на улице Урицкого, 10. Участники выездной администрации обсудили работу управляющих компаний, содержание жилого фонда и территорий, уборку снега после циклона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы жителей вместе с Владимиром Волковым отвечали представители регионального фонда капитального ремонта, депутат Мособлдумы Лидия Антонова и депутаты округа. Часть вопросов решили на месте, остальные внесли в протокол для дальнейшей работы.

Во дворах сначала расчищают входы в подъезды и лестницы, пути к остановкам, магазинам и социальным объектам. Тяжелая техника освобождает внутриквартальные проезды для личного транспорта и экстренных служб. Затем убирают парковки, детские и спортивные площадки.

«Напомню, приоритет — уборка и обработка дорог общего пользования, подъездов к соцобъектам, остановкам общественного транспорта», — отметил Владимир Волков.

Единая диспетчерская служба круглосуточно принимает обращения по телефонам +7 (800) 350-19-66 и +7 (499) 575-00-55. Заявку также можно оставить на сайте цдс24.рф и в чате «Люберцы + Дзержинский» — t.me/otoplenielyub. К нему подключены руководители и сотрудники управляющих и профильных организаций. Для тех, у кого не загружается Telegram, создан чат в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.