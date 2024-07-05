Жители Кубинки-10 обнаружили в воде из-под крана личинок

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В Кубинке-10 промывают системы водоснабжения после обнаружения личинок в воде

Жители одного из домов городка Кубинка-10 в Одинцовском городском округе обнаружили в воде из-под крана личинок. Коммунальные службы принялись исправлять проблему и промывать системы водоснабжения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В социальных сетях опубликовали фотографии, сделанные жителями городка, на которых видны личинки в воде. Люди возмутились такой ситуацией.

4 и 5 июля с 01:00 до 05:00 МУП ЖКХ «Назарьево» проводило гидравлическую промывку магистральной водопроводной сети дома № 23 в Кубинке-10. Давление было понижено.

После этого люди начали жаловаться на разные примеси в воде. С 4 июля управляющая организация ООО ПО «РемЖилСервис» проводит промывку внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения.