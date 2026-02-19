Жители Красногорска помогли расчистить двор от снега

сегодня в 13:42

Жители дома на Парковой улице в Красногорске 19 февраля вышли на совместную уборку снега вместе с сотрудниками управляющей компании. Соседи расчистили пешеходные дорожки, парковку и подходы к подъездам.

Жители дома 3А на Парковой улице в Красногорске присоединились к коммунальщикам, чтобы быстрее справиться с последствиями снегопада. Некоторые взяли отгул на работе, чтобы помочь соседям привести двор в порядок.

По словам местного жителя Тимофея, в этом году снегопады происходят часто, поэтому жильцы решили не ждать полной расчистки и подключились к работе. Управляющая компания предоставила трактор, что значительно упростило уборку.

Соседи вышли с лопатами и оперативно очистили пешеходные дорожки, парковочные карманы и входы в подъезды. Совместная работа позволила не только ускорить процесс, но и укрепить добрососедские отношения.

«Теперь и пройти везде можно, и машины не застревают. Спасибо соседям за отзывчивость, а управляющей компании — за технику», — добавил Тимофей.

Он отметил, что подобные инициативы помогают поддерживать порядок во дворе в период обильных осадков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.