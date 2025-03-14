Жители Дубны переходят на электронную систему голосования по вопросам ЖКХ

Жители округа Дубна переходят на электронную систему голосования по вопросам ЖКХ. Она новая, на базе надежной платформы «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме № 14 по улице Центральной 48 квартир. В новую систему голосования — заочную, через сайт госуслуг — включились почти все владельцы квадратных метров. Дали согласие использовать именно ее в дальнейшем для решения коммунальных проблем. И активно заполняют бюллетени. Продвинутые пользователи, кто помоложе — на компьютере.

«Это буквально 5-7 минут занимает и все, готово», — отметил житель Дубны Михаил Прозоров.

Михаил Прозоров, как старший по дому, ходит по квартирам, помогает разобраться. Для тех, кто привык по старинке и не может справиться с новшеством, организована возможность проголосовать в МФЦ. Там специалисты готовы помочь. Удобные варианты есть для всех. Есть и мобильная версия — приложение «Госуслуги Дом», которое бесплатно скачивается на телефон.

«В Дубне проведена большая работа с управляющими компаниями. Сегодня электронные голосования уже проходят во многих домах. Одна из первых УК, которая активно стала использовать этот новый формат в своей деятельности — муниципальная. Ее сотрудники отмечают, что это действительно удобно», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

В бюллетене несколько вопросов. Во-первых — согласие собственника жилья использовать для проведения общих собраний и голосования новую систему. Затем — возможность решить насущные проблемы — поставить задачи по капремонту перед управляющей компанией — кровли, отмостки, фасады. Процесс идет быстро, доступен для всех, и, главное, прозрачен.

«Система автоматически подсчитывает голоса и сама создает протокол собрания. То есть, подлогов никаких быть не может. Система сама все это контролирует и следит за этим. Жители могут быть уверены, что каждый голос будет учтен и никакой не пропадет», — пояснил администратор МБУ «ЖКУ» Вениамин Никоноров.

Протоколы сразу видят все, кому они требуются, и время принятия решений в фонде капремонта сокращается с 40 дней до 7. В текущем году в систему вошли 14 домов в Дубне. В них уже завершилось голосование, вопросов не возникло. Жителям еще порядка 40 многоквартирных домов предстоит освоить новую систему до конца второго квартала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.