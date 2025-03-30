Жители Домодедово озвучили свои вопросы представителям различных ведомств в рамках муниципального форума «Управдом»

Обсудили 3 главные темы: проведение общих собраний в электронной форме, весенний осмотр многоквартирных домов и разработки планов мероприятий, а также преимущество электронных платежных документов.

Ирина Ермишкина, начальник клиентского офиса ООО «МосОблЕИРЦ», рассказала участникам форума о плюсах электронных платёжных документов. Помимо безопасности и надёжности, отказ от бумажной квитанции значительно экономит ресурсы. А оплату документа можно произвести очень быстро, даже не выходя из дома.

По итогам голосования платформ выбрали систему ГИС ЖКХ. Она объединила все преимущества, разработанные до этого. В этом году более 50% домов переведут для голосования на новую цифровую платформу. Также Алексей Голик сообщил жителям о решении главной проблемы с помощью системы ГИС ЖКХ — это отказ от признания к результатам голосования вышестоящими инстанциям.

«В рамках весеннего осмотра особое внимание уделяется инженерным системам, обеспечивающих бесперебойную подачу ресурсов, то есть в ваши помещения, чтобы у вас было тепло, комфортно и всё прекрасно работало», — Вадим Кубанов генеральный директор управляющей компании «Домодедово- Жилсервис»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.