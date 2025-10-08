Жители Домодедова встретились с заместителем директора АО «Мособлгаз» Олегом Тараненко

В Домодедово прошла встреча с заместителем директора акционерного общества «Мособлгаз» Олегом Тараненко, который рассказал о текущих и планируемых программах газификации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«У нас большие проекты — это и социальная газификация, и региональная программа газификации», — отметил Олег Тараненко.

Домодедово является одним из лидеров южного Подмосковья по реализации президентской программы:

В проект вошли 106 населенных пунктов;

Построено 5494 газопроводов-вводов;

Установлено 4968 газопроводов внутри участков;

Заключено 6588 договоров;

Выполнено 4061 запусков.

С 2021 года в рамках программы социальной газификации более девятисот домов округа уже подключены к газу. В то же время «Мособлгаз» модернизирует свои услуги. Олег Тараненко разъяснил, что рекомендуется устанавливать умные счетчики с сим-картой, которые предоставляются бесплатно.

Более 40 домодедовцев пришли на консультации, в том числе Марина Смирнова из СНТ «Шагарово», которая узнала подробности газификации своего садового товарищества. «Вопросы решались по присоединению газораспределительной станции и документообороту», — сообщила она.

Специалисты отметили, что запросы на газификацию в садовые некоммерческие товарищества растут, и их включили в программу на 2024 год.

«Социальная газификация стартовала в 2021 году и сейчас активно охватывает территории СНТ», — добавила начальник сметно-договорного отдела Марина Барабанова.

Газификация Подмосковья реализуется по поручению президента России и присоединиться к ней можно в любое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.