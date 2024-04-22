Жители Долгопрудного приглашаются к обсуждению модернизации ЖКХ региона

25 апреля в ДК «Выстрел» в Солнечногорске (мкр «Выстрел», ул. Драгунского, д. 1) состоится открытая трибуна на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области» для жителей городских округов Химки, Солнечногорск, Лобня, Клин, Долгопрудный, Дмитровский, Талдом, Дубна, передает пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

В открытой трибуне примут участие депутаты Московской областной думы, представители министерства энергетики, министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, Общественной палаты Московской области, администраций городских округов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

На открытой трибуне жители смогут ознакомиться с планами по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (котельных, тепловых и водопроводных сетей, станций водоподготовки, очистных сооружений и коллекторов и т. п.) в своих городских округах в текущем году и в более отдаленной перспективе, а также задать волнующие их вопросы по теме мероприятия.

Зарегистрироваться для участия в открытой трибуне жители Долгопрудного могут по телефону 8 (495) 576-95-86.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.