Жители Белореченска под Краснодаром сидят без воды и света из-за снегопада
Фото - © Медиасток.рф
Множество людей третьи сутки подряд сидят без воды и света в Белореченске в Краснодарском крае. Это происходит из-за не останавливающегося снежного коллапса, сообщает SHOT.
Девушка из Краснодара приехала в гости к родителям, чтобы встретить Новый год. Однако они уже третий день подряд выживают без электричества.
Жителям Белореченска приходится чистить дороги лопатами. Также они набирают в ванную и кастрюли снег, «топят» его и моются.
Коммунальщики ликвидируют последствия аварии. Без электричества сидят около 60% населения Белореченска.
На опубликованной записи девушка показывает ванную. В нее она с другими членами семьи набрала снег.
Девушка объяснила, что снег тает. После этого воду они используют для бытовых нужд.
