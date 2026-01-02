Жители Белореченска под Краснодаром сидят без воды и света из-за снегопада

Множество людей третьи сутки подряд сидят без воды и света в Белореченске в Краснодарском крае. Это происходит из-за не останавливающегося снежного коллапса, сообщает SHOT .

Девушка из Краснодара приехала в гости к родителям, чтобы встретить Новый год. Однако они уже третий день подряд выживают без электричества.

Жителям Белореченска приходится чистить дороги лопатами. Также они набирают в ванную и кастрюли снег, «топят» его и моются.

Коммунальщики ликвидируют последствия аварии. Без электричества сидят около 60% населения Белореченска.

На опубликованной записи девушка показывает ванную. В нее она с другими членами семьи набрала снег.

Девушка объяснила, что снег тает. После этого воду они используют для бытовых нужд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.