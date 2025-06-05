Жителей Подмосковья приглашают на экоакции в эти выходные

7 и 8 июня волонтеры Подмосковья проведут раздельный сбор отходов в разных муниципалитетах региона. Можно будет сдать более 40 видов фракций. Жителям региона предлагают поучаствовать в акциях и сделать планету чище, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все вторичные ресурсы должны быть чистыми, сухими, рассортированными и компактно сложенными.

7 июня акции пройдут:

г. Красногорск, Павшинская пойма, на смотровой площадке между Красногорским бульваром 18 и 20. Время — с 15.00 до 16.00.

г. о. Домодедово: на парковке гипермаркета «ЛЕНТА», на ул. Кирова, с28. Время — с 10:00 до 10:20. И у ТЦ «Форус», ул. Гагарина, 37 (парковка рядом с ТЦ). Время — с 10:30 до 10:40.

г. о. Черноголовка: площадка «Мегабак» за домом № 11, ул. Первая. Время — с 10:00 до 11:00.

Одинцовский г.о: г. Одинцово, ул Маршала Жукова, 29. Время — с 13:00 до 15:00.

8 июня акция пройдет в г. о. Мытищи: около ТЦ «4DAILY». Время — с 12:00 до 14:00.

К акциям можно присоединиться как в качестве участника, так и в роли волонтера.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.