Жителей Подмосковья приглашают на акции по раздельному сбору отходов в марте

Праздник весны 8 и 9 марта в Московской области волонтеры предлагают отметить мероприятиями по сбору вторичных ресурсов. На праздничных акциях ждут самых экологически ответственных жителей региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как и всегда, можно сдать ненужные вещи на переработку и сделать наше Подмосковье чище и комфортнее.

8 марта сборы пройдут:

г. о. Химки, ул. Германа Титова, д. 14к1 — с 12:00 до 13:00;

Ленинский г. о.: Римский проезд, д. 5 с1 — с 9:20 до 9:30; пос. Развилка, д. 29а — с 9:40 до 9:50; пос. Совхоза им. Ленина, д. 20б — с 10:00 до 10:20; пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5 — с 10:40 до 11:00; Новомолоковский бульвар, д. 10 — с 11:10 до 11:30.

9 марта сборы пройдут:

г. о. Мытищи, ул. Мира, д. 32/2 — с 12:00 до 14:00;

г. о. Пушкинский, Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, д. 26, к. 2 — с 12:00 до 13:30;

г. о. Химки, ул. Германа Титова, д. 14к1 — с 12:00 до 13:30.

На всех площадках будут дежурить волонтеры, которые подскажут, что и как сдавать.

Участникам напоминают о необходимости заранее подготовить все отходы к сдаче: отсортировать все по фракциям, а также очистить и высушить. Приносить вторичные ресурсы нужно компактно упакованными.

Присоединиться к экомероприятиям жители также могут в качестве добровольцев и оказать помощь в сортировке и погрузке собранного материала. Всем активистам при необходимости начислять волонтерские часы на книжку волонтера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.