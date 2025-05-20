Жителей Подмосковья предупредили о новых уловках мошенников в мессенджерах

Мошенники снова обманывают своих жертв через мессенджер Telegram. На этот раз под предлогом долгов за газ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Злоумышленники пишут человеку в мессенджер от лица сотрудников газовой службы. Они также создают фейковые аккаунты с названиями, например, «Горгаз» или «Мосгаз» и сообщают о плановой проверке оборудования и заявляют якобы об имеющейся задолженности. Мошенники отправляют фишинговую ссылку для оплаты «долга» и с помощью нее крадут денежные средства жертвы.

В случае если нет газового оборудования, преступники убеждают, что долг возник ошибочно, и лучше поскорее внести небольшую сумму, чтобы избежать крупных проблем в будущем.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Также стоит всегда помнить, что настоящие сотрудники никогда не звонят через сторонние сервисы.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.