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Жителей Подмосковья 15–16 марта приглашают на акции по раздельному сбору отходов

15 и 16 марта в Московской области пройдет серия акций по раздельному сбору отходов. Все желающие смогут сдать вторичные ресурсы и провести время на свежем воздухе в кругу единомышленников, а также помочь волонтерам в качестве добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

15 марта акции пройдут в:

округ Королев по адресам: ул. Коммунальная, д. 3 с 12:00 до 15:00, проезд Макаренко, д. 1 с 11:00 до 12:00.

Раменском округе по адресам: ул. Гурьева, д. 15, к. 1 с 11:00 до 13:00, Быково, Школьный тупик, д. 1А с 12:00 до 15:00;

Реутове по адресу: Юбилейный проспект, д. 29 с 11:00 до 13:00.

16 марта акции пройдут в:

округе Пушкинский по адресу: на парковке ТЦ «Акварель» с 12:00 до 14:00.

округе Чехов по адресу: ул. 8 Марта, д. 1А с 10:00 до 10:50.

округе Щелково по адресу: ул. Талсинская, д. 64 с 12:00 до 14:00.

Организаторы напоминают участникам о необходимости соблюдения простых правил сбора. Нужно заранее все рассортировать по фракциям дома. Приносить отходы необходимо чистыми, сухими и компактно упакованными.

Ознакомиться со всеми эко-мероприятиями, которые планируются в регионе, можно на интерактивной карте акций.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.