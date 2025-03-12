Жителей Королева 15 марта приглашают на акцию по раздельному сбору отходов

Акция по сбору вторичных ресурсов пройдет 15 марта в городском округе Королев. Принимаются: макулатура, ПЭТ, крышки, алюминиевые и жестяные банки, РР, сообщает преес-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Волонтеры убеждены, что каждый человек должен получать персональную осязаемую выгоду от раздельного сбора перерабатываемых фракций. Именно поэтому всем участникам мероприятия традиционно будут начислены эко-баллы, их можно тратить у партнеров, с которыми сотрудничают волонтеры экодвижения. Баллы конвертируются в деньги из расчета 1 эко-балл — 1 рубль.

В настоящее время баллы можно тратить на:

оплату услуг ЖКХ (включая платежи за электроэнергию);

оплату рекламных материалов в печатных СМИ г. Королев;

оплату занятий в йога-клубе;

оплату покупок в интернет-магазине;

оплату занятий английским языком в школе;

полную или частичную оплату покупок в спорт магазине;

можно также передать эко-баллы в помощь приюту для животных.

На ближайшей акции также ждут добровольцев, готовых оказать помощь в сортировке отходов.

Адрес: г. Королев, проезд Макаренко, д. 1, у подъезда № 4.

Время: с 11:00 до 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.