Жителей Королева 15 марта приглашают на акцию по раздельному сбору отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Акция по сбору вторичных ресурсов пройдет 15 марта в городском округе Королев. Принимаются: макулатура, ПЭТ, крышки, алюминиевые и жестяные банки, РР, сообщает преес-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Волонтеры убеждены, что каждый человек должен получать персональную осязаемую выгоду от раздельного сбора перерабатываемых фракций. Именно поэтому всем участникам мероприятия традиционно будут начислены эко-баллы, их можно тратить у партнеров, с которыми сотрудничают волонтеры экодвижения. Баллы конвертируются в деньги из расчета 1 эко-балл — 1 рубль.
В настоящее время баллы можно тратить на:
- оплату услуг ЖКХ (включая платежи за электроэнергию);
- оплату рекламных материалов в печатных СМИ г. Королев;
- оплату занятий в йога-клубе;
- оплату покупок в интернет-магазине;
- оплату занятий английским языком в школе;
- полную или частичную оплату покупок в спорт магазине;
- можно также передать эко-баллы в помощь приюту для животных.
На ближайшей акции также ждут добровольцев, готовых оказать помощь в сортировке отходов.
Адрес: г. Королев, проезд Макаренко, д. 1, у подъезда № 4.
Время: с 11:00 до 12:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.