Жителей Дзержинска обеспечат надежным электроснабжением

Программа повышения надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» в этом году коснется 33 муниципальных образований Подмосковья. Среди них и городской округ Дзержинский. Об этом сообщает администрация округа.

На сегодняшний день модернизация по программе выполнена на 14%, а завершат ее в 2025 году.

Специалисты «Мособлэнерго» в июне провели капитальный ремонт подстанции ТП-10, которая расположена на улице Академика Жукова. Проведенные работы позволили обеспечить надежным электроснабжением три многоквартирных дома, в которых проживает около тысячи жителей, а также МФЦ и социальный фонд.

Специалисты заменили в электроустановке трансформатор мощностью 180 кВА на 250 кВА. Это не только позволило улучшить качество подачи электроэнергии потребителям, но и предотвратить в дальнейшем возникновения технологических нарушений и снизить нерациональный расход электроэнергии.

В текущем году специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют в городском округе 1,4 километров кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, заменят оборудование в шести трансформаторных подстанциях. Большая часть работ силами филиалов и подрядных организаций, привлекаемых на конкурсной основе, по программе капитального ремонта будет выполнена в летний период.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году» — сказал вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Благодаря модернизации системы электроснабжения в Подмосковье улучшиться качество жизни более 1,5 миллионов жителей.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.