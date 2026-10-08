Жильцы вправе требовать от соседа убрать вещи с общей площадки — эксперт по ЖКХ

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь рассказал, как добиться уборки личных вещей соседа с общей площадки и куда жаловаться при отказе, сообщает RT .

«Жильцы многоквартирного дома вправе требовать, чтобы сосед убрал велосипеды, лыжи и другие вещи, мешающие проходу по общей площадке на этаже. Площадка принадлежит всем собственникам помещений дома», — рассказал Дмитрий Бондарь.

Правила содержания дома запрещают размещать вещи на лестничных площадках. Загромождение выхода также нарушает требования пожарной безопасности и затрудняет эвакуацию. Эксперт посоветовал сначала попросить соседа убрать вещи и согласовать срок. При отказе нужно сфотографировать, как они мешают пройти или открыть дверь.

Затем следует письменно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья: попросить провести осмотр, составить акт и потребовать уборки. Подтверждение подачи заявления нужно сохранить. При бездействии организации можно обратиться в жилищную инспекцию, а о загромождении выхода — одновременно сообщить в пожарный надзор МЧС.

Собственник также вправе через суд потребовать от соседа убрать вещи. Для иска пригодятся фотографии, акт осмотра и переписка. Самовольно выбрасывать или повреждать чужое имущество нельзя: за ущерб придется отвечать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.