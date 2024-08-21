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В Истре завершили работы по ремонту межпанельных швов в многоквартирных домах

МБУ «ЖКУ г. о. Истра» завершило работы по промазке и ремонту межпанельных швов в многоквартирных домах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Швы — важная часть конструктива дома. Во-первых, качественная герметизация обеспечивает в доме тепло и комфорт. Во-вторых, предотвращает проникновение сырости и, как следствие, возникновение плесени внутри жилого помещения.

Технология заделки швов такова. Если швы открытые, то пространство между плитами зачищается, а вовнутрь помещается уплотнительный материал, а затем герметизируется. Если же шов закрытый, полости заполняются монтажной пеной и замазывается мастикой. Есть определённая схожесть с работой стоматолога.

Сотрудники МБУ «ЖКУ г. о. Истра завершили работы по адресам:

д. Рождествено, Микрорайонная, 1;

д. Рождествено, Микрорайонная, 2;

д. Рождествено, Микрорайонная, 3;

п. Агрогородок, д. № 18.

На этой неделе запланированы работы по адресам:

д. Кострово (ул. Центральная, д. № 14);

п. Глебовский (ул. Микрорайон, 14, 37).

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«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.