Ждет неприятный сюрприз: чем грозит отсутствие пломбы на счетчиках

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что отсутствие пломбы на приборах учета коммунальных ресурсов может обернуться для владельцев недвижимости серьезными финансовыми потерями. Это выразится в перерасчетах по увеличенным нормативам, а также в наложении административного штрафа, сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что целостность пломбы является необходимым условием для того, чтобы управляющие компании принимали показания счетчиков корректно.

«Пломба на приборе учета – не просто кусочек свинца или пластика, а своего рода гарантия, что в механизм никто не вмешивался. Простыми словами: все на месте, значит, ваши показания честные, и им можно доверять. Если счетчик стоит без пломбы, это может привести к тому, что его показания просто перестанут принимать в УК. В такой ситуации начисления за воду, скорее всего, начнут делать по общим нормативам», — пояснил Бондарь.

По его словам, в случае обнаружения отсутствия пломбы контролером возможен перерасчет за последние 3 месяца, причем сумма в квитанции будет рассчитана по нормативу, увеличенному в 10 раз. Кроме того, законодательство предусматривает санкции за намеренное повреждение или снятие пломбы в виде штрафа до 300 рублей, уточнил эксперт.

Он также пояснил, что в случае случайного повреждения пломбы в процессе уборки или ремонтных работ необходимо незамедлительно уведомить об этом управляющую компанию или водоканал. В такой ситуации, по мнению Бондаря, можно минимизировать финансовые потери. Эксперт также акцентировал внимание на том, что отсутствие пломбы на счетчике в момент проверки может послужить основанием для признания прибора учета неисправным.

