Жалобу на действия управления ЖКХ Химок при торгах признали необоснованной

Жалоба на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки при проведении торгов признана необоснованной. Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «УК «Имидж Комфорт» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС по РФ.

Согласно доводу жалобы, у управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления, а также основание для проведения конкурса не является правомерным.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведения конкурса, и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.