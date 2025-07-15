15 июля отмечают День русской лени: как во время него отдыхать

День русской лени посвящен всем тем, кто сильно устает и любит полежать на диване, ничего не делая. В эту дату можно без зазрения совести отдохнуть, забыть о делах и работе.

День русской лени появился в Ярославской области, его придумали в этнокультурном центре, который назывался «Деревня Тыгыдым». Там в первый раз организовали ленивый фестиваль. Его участникам не нужно было никуда торопиться. Они лишь лежали в сене, дрались подушками и отдыхали на печи.

С тех пор День русской лени отмечают регулярно. Праздник неофициальный, но те, кто о нем знает, дают себе отдохнуть в этот день. Они соблюдают простые правила.

Прежде всего ничего нельзя планировать на вечер. Вместо уборки или домашних дел, нужно отправиться в ресторан, покупаться на речке и пойти в SPA. Если и этого не хочется, достаточно запастись вкусной едой и полежать на диване, посмотрев сериал.

В День русской лени можно забыть о том, что «надо». Вместо этого лучше исполнить свои желания и отдохнуть.