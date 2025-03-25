Жалобу на действия управления ЖКХ администрации Химок признали обоснованной

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводу жалобы, управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе, допустило к участию в конкурсе ООО «УК Континент комфорт» и не соблюло срок внесения изменений в конкурсную документацию. Вместе с тем управление не обеспечило заявителю возможность принять участие в процедуре рассмотрения заявок, а также допустило ошибку в протоколе рассмотрения заявок.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка составления протокола и внесения изменений в конкурсную документацию и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.