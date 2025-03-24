Жалоба на действия управления ЖКХ администрации округа Химки признана необоснованной.

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на действия управления ЖКХ администрации округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Московской области при проведении торгов признана необоснованной.

Согласно доводу жалобы управление неправомерно приостановило проведение конкурса и прием заявок на участие в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.