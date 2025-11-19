Землякова рассказала о ходе ремонта сетей центрального отопления в Химках

В Химках в районе Клязьма-Старбеево на улице Станиславского, 10 продолжаются работы по восстановлению распределительных сетей центрального отопления. Глава городского округа Химки Елена Землякова проверила, как работают специалисты, и рассказала об этом в своем Telegram-канале .

По словам главы городского округа, ремонтируемая инфраструктура отвечает за подачу тепла в 31 жилой дом.

«Вчера (18 ноября — ред.) осмотрели ход работ вместе с директором Химкинского филиала „ТСК Мосэнерго“ Сергеем Чубаровым. Специалисты заменили один участок трубопровода», — рассказала Землякова.

В настоящий момент также ведутся мероприятия по устранению еще одной неисправности. По данным от «ТСК Мосэнерго», планируется завершить все ремонтные работы сегодня до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.

