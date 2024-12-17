Завершить реконструкцию котельной во Власихе планируют в 2026 году

Запланированы выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, реконструкция котельной № 1 в городском округе Власиха и поставка туда необходимого оборудования, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Мощность котельной № 1 в г. о. Власиха — 30,19 МВт. ЦТП должен работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.