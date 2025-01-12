Завершена реконструкция магистральной теплосети на Юбилейном проспекте

Протяженность отремонтированного участка — более 600 метров. Сейчас специалисты «ТСК Мосэнерго» демонтируют резервную сеть. Она была проложена на время работ, чтобы подача тепла и горячей воды в дома не прекращалась, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Далее запланировано благоустройство территории. Участок теплотрассы в Новых Химках был построен более 40 лет назад. От него запитаны более 100 домов, включая школы и садики. Износ сетей был колоссальный! Его включили в инвестпрограмму одним из первых.

В 2025 году по инвестпрограмме ТСК планируем заменить еще более 20 километров сетей по всему округу и еще почти пять километров отремонтировать.

В планах до 2031 года — замена почти 300 километров сетей.

Напомним, что в 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» заменили шесть километров теплосети. Работы провели в 13 котельных и 88 тепловых пунктах, заменили тепловые сети на 21 участке, к которым подключены 332 многоквартирных дома — в них проживают более 81 тысячи жителей Химок. Кроме того, заменили и отремонтировали 259 единиц запорной арматуры, установили 48 единиц насосного оборудования и отремонтировали три котла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.