Завершается капремонт водоводов Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское»

На завершающей стадии находится масштабный проект по капремонту водоводов, поставляющих воду от 12-ти скважин Кленово-Чегодаевского каскада на водонасосную станцию «Лучинское» в городском округе Подольск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Проект, включенный в государственную программу, направлен на повышение надежности и качества водоснабжения более чем для 30 тысяч жителей, в том числе населения мкр. Климовск и прилегающих садоводческих товариществ.Работы начались в прошлом году. В ходе реконструкции полностью заменили две нитки водовода общей протяженностью почти 10 километров (по 4,9 км каждая). Старые стальные и чугунные трубы характеризовались высокой степенью износа и внутренними отложениями, что снижало их пропускную способность. Новые водоводы проложены из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 500 мм, что обеспечит их долговечность, повысит энергоэффективность и обеспечит стабильную подачу ресурса.

28 мая в ходе осмотра объекта с участием заместителя главы г. о. Подольск Михаила Саруханова и директора Подольского водоканала Алексея Битиева отмечено, что основные строительно-монтажные работы практически завершены. Сейчас ведутся переврезки — подключение новых участков к действующей системе. Мероприятия проводятся по согласованному графику, а жители заранее информируются о возможном кратковременном снижении качества воды в период проведения работ.

Новый водовод оснащен современной запорной арматурой отечественного производства и сигнальным кабелем, позволяющим оперативно выявлять повреждения. Управление запорной арматурой может осуществляться дистанционно, что повышает оперативность реагирования на аварийные ситуации.Кроме того, на ВНС «Лучинское»:

‐ установлен новый насос, еще два на очереди в монтаж;

‐ внедрена система дистанционного управления насосной станцией и скважинами — оператор в режиме реального времени видит данные по расходу, напору, запасам воды в резервуарах чистой воды и состоянию оборудования;

— обеспечено энергетическое резервирование с автоматическим включением дизель-генератора при отключении электроснабжения.

После завершения всех подключений и хлорирования водовод будет введен в эксплуатацию.

Реконструкция позволит не только стабилизировать качество водоснабжения, но и повысить эффективность всего процесса от забора воды из скважин до подачи на ВНС «Школьная»и «Товарная» и далее потребителю. А применение обезжелезивающих фильтров и установок ультрафиолетового обеззараживания сделает воду соответствующей всем санитарно-гигиеническим нормативам.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.