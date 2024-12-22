Завершается капремонт кровли многоквартирного дома в поселке Шатурторф

Заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов осуществил пеший обход территории поселка Шатурторф. В ходе визита он посетил жильцов многоквартирного дома № 15 на улице Интернациональной, где в настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту кровли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Василий Михайлович ознакомился с ходом ремонта и провел встречу с представителями подрядной организации, на которой обсудил сроки завершения работ. Внимание также было уделено вопросам, касающимся возможных протечек крыши, условий капитального ремонта и планов по благоустройству придомовой территории.

По итогам обхода заместитель главы поручил подрядчику завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Он также отметил, что успешно завершенные работы по капитальному ремонту кровли положительно скажутся на комфорте жителей и долговечности здания.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.