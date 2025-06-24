Завершается июньский период приема-передачи показаний

сегодня в 16:46

МосОблЕИРЦ информирует, что передать показания приборов учета электроэнергии необходимо до 26 числа каждого месяца. Что касается счетчиков воды и отопления, точные даты приема данных указаны в личном кабинете на портале МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», сообщает служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

При своевременной передаче показаний начисления производятся согласно фактическому потреблению. В случае отсутствия данных сначала расчет выполняется по среднемесячным объемам, а затем — по нормативам, учитывающим число зарегистрированных жильцов.

Отправить показания можно следующими способами:

через личный кабинет или чат-бот (без авторизации) на сайте мособлеирц.рф;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в отделениях расчетного центра;

по телефону 8 499 444-01-00.

Голосовая служба поддержки по номеру 8(499)444-01-00 доступна каждый день с 6:00 до 23:00.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.