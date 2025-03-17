Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Засор мусоропровода ликвидировали в 90 МКД Подмосковья по заявкам жителей

Мусоропровод в многоквартирном доме требует особого внимания и соблюдения правил эксплуатации. Если он забит — обратитесь в свою управляющую организацию, а для утилизации отходов воспользуйтесь контейнерной площадкой рядом с домом, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В феврале текущего года специалисты коммунальных служб Подмосковья по заявкам жителей, поступивших на линию единой диспетчерской службы, устранили засор мусоропровода в 90 многоквартирных домах региона.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает о правилах пользования мусоропроводом:

бытовые отходы следует помещать только в плотно закрытые пакеты;

после использования мусоропровода обязательно закрывать клапан.

Важно помнить, что в мусоропровод запрещается сбрасывать:

крупногабаритный и строительный мусор;

горящие или тлеющие предметы;

опасные отходы: батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, термометры.

Соблюдение этих правил поможет поддерживать порядок и чистоту в вашем доме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.