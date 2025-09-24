Запуск отопления в Шатуре начали с объектов социальной сферы

«С 23 сентября в муниципальном округе Шатура начинается отопительный сезон 2025−20266 годов. Очередность подачи теплоносителя осуществляется следующим образом: не позднее трех дней с даты начала отопительного периода теплоноситель подается на объекты социальной сферы, далее — не позднее шести дней с даты начала отопительного периода —жилищному фонду и не позднее десяти дней с даты начала отопительного периода — прочим организациям», — доложил главе округа Николаю Прилуцкому его заместитель Сергей Пигуль.

Первыми объектами, куда начали подавать тепло, стали детские сады и школы. В дошкольном отделении № 24 образовательного комплекса № 1 батареи уже нагрелись. Во всех помещениях комфортная температура.

«Очень приятно было получить сообщение из детского сада, что отопление уже дали! Впереди похолодание, а нашим ребятишкам будет тепло и уютно!» — поделилась Мария, мама воспитанницы детского сада № 24 в Шатуре.

Тепло пришло и в школу поселка Шатурторф. В обновленном здании запуск системы занимает считанные минуты.

«Это тепловой узел, отвечающий за подачу отопления в школу. Это задвижки, которые перекрывают отопление, их четыре. Соответственно, мы открываем одну задвижку и потихоньку начинаем подавать. Вот зашумела вода, то есть теплоноситель подается потихоньку, чтобы не было гидроударов. И мы ждем: вот появляется давление, температура», — прокомментировал процесс подачи тепла Николай Орлов, начальник участка ДУ «Шатурторф» МБУ «Прогресс-Рошаль».

В соответствии с графиком подачи тепла в ближайшие дни отопление дадут во все социальные учреждения.

«Многоквартирные дома запустим до конца сентября. Одновременно с запуском МКД управляющие компании приступят к развоздушиванию систем в отдельных квартирах», — сообщил глава округа Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.