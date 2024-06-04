Зампред правительства Подмосковья оценил состояние коммунальной техники Ступина

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с администрацией Ступина посетила МКУ «Благоустройство», где оценила готовность коммунальной техники к содержанию придомовых и дворовых территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Как отмечал ранее, уже началась подготовка к зимнему сезону. Мы проверили наличие противогололедных материалов, средств малой механизации, маршрутов уборочной техники, укомплектованности штата, закрепления мастеров за участками и контрактов на привлечение дополнительных сотрудников. Также обсуждается вопрос о приобретении дополнительной техники и оборудования», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Московской области Владислав Мурашов.

В учреждении трудятся 219 человек. На данный момент в эксплуатации находится более 60 единиц техники.

Чистая, обустроенная база обладает также ремонтным цехом со всеми необходимыми запчастями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.