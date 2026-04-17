Замминистра ЖКХ Подмосковья проведет прямую линию 23 апреля

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Ничипорюк 23 апреля в 10:00 проведет онлайн-встречу с жителями Подмосковья и ответит на вопросы о работе отрасли. Трансляция пройдет в формате прямого эфира, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе прямой линии жители смогут задать вопросы о внедрении искусственного интеллекта в ЖКХ, модернизации коммунальной инфраструктуры и применении современных технологий для управления домами и сетями. Также можно будет уточнить, куда обращаться при проблемах с водоснабжением и водоотведением.

Отдельное внимание планируется уделить электронному документообороту, системе начислений за услуги водоснабжения и использованию электронных приборов учета. Спикер расскажет, как цифровые решения помогают повысить прозрачность расчетов и сократить расходы.

Задать вопрос можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/12620/. Прием обращений завершится за 24 часа до начала эфира. Онлайн-конференция пройдет по адресу: https://conf.mosreg.ru/c/5638130981.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.