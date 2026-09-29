Замглавы Павлово-Посадского округа рассмотрел семь обращений жителей

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов 29 сентября провел личный прием по вопросам ЖКХ и рассмотрел семь обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На приеме жители дома № 91/20 на улице Кирова рассказали о состоянии подъезда после пожара. В ближайшее время там планируют восстановить освещение и остекление, затем провести основные ремонтные работы.

Жители дома № 9 на улице Пролетарской пожаловались на неравномерный напор воды. Причину перебоев установят с помощью измерительного оборудования, после чего специалисты приступят к устранению неполадки.

Администрация также планирует установить камеры видеонаблюдения на переполненной контейнерной площадке на улице МЖД. За ее состоянием будут следить ежедневно, а при необходимости — оперативно убирать мусор. Камеры помогут выявлять нарушителей.

На приеме жителям разъяснили, что делать при протечке из квартиры соседей и как проходит переселение из аварийного жилья. На контроль взяли затопление подвала в одном из домов и подготовку жилого фонда к зиме. График ближайших приемов опубликован на сайте администрации округа, информацию также можно получить по телефону 2-99-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.