Замглавы Орехово-Зуева поручил восстановить асфальт и тепловые камеры в мкр Лиаз

В рамках обхода микрорайона Лиаз в городе Ликино-Дулево заместитель главы Орехово-Зуевского округа Илья Денисов дал поручение ресурсоснабжающим организациям устранить выявленные проблемные участки. Основное внимание уделили состоянию асфальтового покрытия дорог и тротуаров, включая замену поврежденной тротуарной плитки, особенно в местах проведения земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отдельные нарекания вызвало состояние тепловых камер, находящихся в ведении ООО «ИКС». Руководству компании поручено в кратчайшие сроки привести объекты в порядок. Это подразумевает как проведение текущего ремонта, так и полную реконструкцию тех камер, которые не соответствуют нормам безопасности.

На выполнение наиболее простых задач отведен срок до июня текущего года. Более масштабные и трудоемкие работы завершатся в течение третьего квартала.

Следует отметить, что данные виды работ частично затрагивают мероприятия, проводимые в рамках концессионного соглашения. Это требует согласованных действий и координации между всеми заинтересованными сторонами для обеспечения своевременного и качественного выполнения поставленных задач.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.