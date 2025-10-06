Замглавы Балашихи провел личный прием граждан

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел личный прием граждан, на котором обсудил вопросы благоустройства, организации проезда и соблюдения правил на земельных участках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ирина С. задала вопрос о соблюдении санитарных норм при организации парковочных мест. В ходе приема было разъяснено, что расстояние от жилого дома до гостевой парковки у многоквартирного дома нормативно не регламентируется.

Жители улицы Свердлова задали вопросы по поводу проезда к подземному паркингу, который проходит по участку в общем долевом пользовании. Вопрос возник после установки ограждения, и теперь предстоит проработать возможные решения вместе с собственниками.

Татьяна А. предложила установить памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории местного кладбища. Максим Сидоркин разъяснил, что предложение может быть реализовано в рамках программы инициативного бюджетирования.

Житель садоводческого товарищества обратился с жалобой на складирование строительных материалов и несоблюдение экологических норм. По итогам рассмотрения обращения планируется провести выездную встречу с жителями СНТ и комиссионный осмотр территории.

«Каждый вопрос, поднятый сегодня, взят на контроль. Мы детально разобрали каждую ситуацию, дали правовые разъяснения и направили поручения в соответствующие структуры. Особенно важно, что мы не только реагируем на проблемы, но и помогаем реализовывать гражданские инициативы. Наша общая задача — сделать городскую среду комфортнее для жизни», — отметил Максим Сидоркин.

Личные приемы граждан проходят в городском округе Балашиха на регулярной основе. Все обращения фиксируются и передаются в профильные подразделения для дальнейшего решения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области