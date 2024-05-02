Заместители главы Подольска проводят мониторинги содержания территорий округа

Рабочее утро четверга первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов начал с обхода в поселке Дубровицы совместно с представителями сферы благоустройства и управляющей организации. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Он обратил внимание на накопившиеся мешки с мусором, до конца дня их должны вывезти. Профильным службам дано поручение покрасить лавочки во дворах, покосить траву, навести порядок на детских площадках, заменить оплетки на качелях. Особое внимание к содержанию информационных стендов, те которые в непригодном состоянии, — должны быть приведены в соответствие.

Помимо этого, Кравцов выслушал просьбы и нарекания жителей. К устранению замечаний приступят уже сегодня.

Замглавы Вадим Буров совместно с профильными специалистами провел в четверг осмотр дворовых и общественных территорий Зеленовского микрорайона.

Основные замечания касались уборки мусора, состояния лавочек, информационных щитов, а также детских спортивных и игровых площадок. Управляющая организация должна починить элементы ДИП в течение недели.

Также было выявлено большое количество мусора в переполненных контейнерах рядом с магазинами. Профильным специалистам уже дано поручение проверить наличие договора на вывоз отходов у владельцев торговых точек.

Замглавы городского округа Денис Авралов совместно с профильными специалистами провел обход поселка Быково, села Покров и деревни Плещеево.

Основные замечания касались опиловки деревьев, ремонта и замены детских игровых площадок, ямочного ремонта дорог, состояния контейнерных площадок.

В Быкове произведут перерасчет норм накопления отходов для установки бункера для крупногабаритного мусора возле дома № 7 на улице Московской. Будет направлено обращение в комитет по культуре и туризму с просьбой отремонтировать ступеньки у Дома культуры.

Возле трассы М-2 в селе Покров обрушилась часть бетонного покрытия под мостом федеральной дороги, повреждены коммуникации водоснабжения. Все замечания будут переданы в специализированные организации.

Помимо этого, в деревне Плещеево жители просили заасфальтировать часть дороги возле дома № 33, установить освещение, произвести очистку водных объектов и ручья Неумейки.

Подобные обходы территорий будут продолжаться на регулярной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.