Заместители главы Павлово-Посадского округа проинспектировали Электрогорск

21 октября по поручению Главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, его заместители Александр Кулаков и Сергей Балашов провели рабочий выезд по Электрогорску, оценив состояние городской инфраструктуры и ход выполнения текущих работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки особое внимание было уделено состоянию дорожной сети. Было отмечено, что трасса «Рязанка» нуждается в ямочном ремонте на отдельных участках. Также было указано на необходимость усилить работы по уборке листвы и мусора на обочинах и во дворах, подчеркнув, что это является базовым требованием к благоустройству.

В ходе объезда, руководство округа и городские службы проверили и общественные пространства. В сквере у Дома молодежи ведется обновление: производится замена брусчатого покрытия на асфальтовое и установка новых бордюров. Этот объект давно требовал капитального обновления. Что касается городской бани, было зафиксировано недовольство жителей по поводу отсутствия столов и стульев в холле. Ранее решение о смене подрядной организации было принято в связи с неудовлетворительным санитарным состоянием, и в настоящее время ведется работа по улучшению качества предоставляемых услуг. На детской площадке в сквере на Пионерской, открытом в начале месяца, уже несколько раз проводились ремонтные работы. В связи с этим администрация призвала жителей бережнее относиться к общественным пространствам, подчеркнув, что это является общим достоянием.

В ФОК «Лидер» после замечаний главы округа практически завершены работы в раздевалках: двери покрашены, наведен порядок. Осталось заменить ковровое покрытие на резиновое. По-прежнему много претензий поступает к работе Мособлводоканала. В частности, были зафиксированы очередные раскопки у дома 4 на улице Кржижановского. Дано поручение восстановить благоустройство на данном участке в течение недели. Данный объезд был проведен в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.