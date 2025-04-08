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Заместители глав по вопросам ЖКХ Подмосковья повысили квалификацию в сфере управления

В продолжении первого форума управления городским хозяйством «Область компетенций» на базе инновационного центра «Сколково» состоялась отраслевая бизнес-игра, которая объединила на одной площадке порядка 60 участников — заместителей глав муниципалитетов по вопросам ЖКХ, а также руководителей профильных министерств региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Принял участие в мероприятии и выступил с приветственным словом заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

12 команд на протяжении игры развивали свои виртуальные регионы, принимая управленческие решения в области:

ЖКХ;

социальной политики;

благоустройства;

экономики;

культуры.

Каждый в рамках своей роли смог продемонстрировать навыки критического мышления, умения быстро принимать решения и работы в команде.

Виртуальный симулятор позволил участникам повысить свою квалификацию в области управления территорией, выявить новые эффективные способы распределения ресурсов и грамотно анализировать риски.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.