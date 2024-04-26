Заместители глав округов Подмосковья держат содержание территорий на контроле

Министерство территориальной политики Подмосковья запустило новый проект контроля содержания территорий. Теперь все заместители глав на еженедельной основе проводят обходы закрепленных под их ответственностью территорий, отмечают недостатки, направляют в работу и следят за исполнением поручений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как проводятся подобные мероприятия, можно посмотреть на примере Балашихи. Первый замглавы городского округа Балашиха Сергей Лукичев оценил уборку микрорайона Южное Кучино.

Сергей Лукичев вместе с представителями управляющих компаний, профильных организаций округа и активными жителями микрорайона проверил качество уборки и содержания дворов, детских площадок и общественных территорий.

Все замечания и вопросы жителей взяты в работу и на контроль.

«Заметил, что нет переполнения контейнерных площадок. Есть недочеты, связанные с покраской элементов форм благоустройства, с ремонтом плитки, с ямочным ремонтом. Также активные жители показали, что есть недочеты по обслуживанию и эксплуатации подъездов многоквартирных домов на Центральной улице. После зимней эксплуатации пруда Керосинка нужно восстанавливать ливневые канализации и заниматься ямочным ремонтом», — сказал Сергей Лукичев.

Традиционно в апреле в Балашихе проходит месяц чистоты и порядка. После зимнего периода на всей территории округа убирают дороги и тротуары, чистят газоны, ремонтируют детские площадки и места отдыха.

Завершится месяц чистоты общеобластным субботником 27 апреля. Наряду с уборкой территорий все желающие смогут посадить саженцы деревьев в парках и скверах. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Губернатор также добавил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.