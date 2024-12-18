Заместитель главы Лосино-Петровского провела обход территории
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Валентиновна Тропанец провела обход территории в Лосино-Петровском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вместе с жителями осмотрели содержание прилегающей территории у МКД № 5 и № 7 по улице Горького в городе Лосино-Петровский.
Обращения, поступившие на портал «Добродел» отработаны, мусор с прилегающей территории убран и вывезен.
Жителей волнует вопрос уборки снега на парковке и информация о работах возле МКД.
Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.