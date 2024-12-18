Заместитель главы Лосино-Петровского провела обход территории

сегодня в 11:29

Вместе с жителями осмотрели содержание прилегающей территории у МКД № 5 и № 7 по улице Горького в городе Лосино-Петровский.

Обращения, поступившие на портал «Добродел» отработаны, мусор с прилегающей территории убран и вывезен.

Жителей волнует вопрос уборки снега на парковке и информация о работах возле МКД.

Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.