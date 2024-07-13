Заместитель главы Лосино-Петровского провела обход территории в поселке Свердловский

Посмотрели территорию улицы Северной от дома № 19 до № 51. Жители обратили внимание, что дорога на этом участке требует ремонта, так как он остался не асфальтированным, но именно по нему проезжают пожарные и крупногабаритные машины РО «Хартия». Учтём этот факт при формировании плана ремонта дорог на следующий год.

Жители указали на ненормативное содержание контейнерной площадки. Требуется срочно покосить траву и привести в соответствие. Профильные службы займутся этим в ближайшее время.

Более подробную информацию о выполнении работ можно будет узнать в местных чатах. Благодарим жителей за участие в обходе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.