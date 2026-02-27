Заместитель главы Балашихи провел встречу с жителями микрорайона 22

Среди основных тем обращений жителей были уборка снега на дворовых территориях и проезжих частях, а также организация дорожного движения вблизи Земской гимназии.



"Есть потребность в организации одностороннего движения и установке дополнительных знаков, которые бы урегулировали дорожный трафик в час пик, когда родители привозят детей в школу или когда забирают оттуда. Чтобы не возникало конфликтных ситуаций. Данный вопрос отправлен на рассмотрение в профильные подразделения», — рассказал Дмитрий Варнавский.



Также в рамках обсуждения была затронута тема возможности благоустройства дворовых территорий, расширение проезда и организации дополнительных парковочных мест и установки детских площадок.



Все поступившие обращения зафиксированы и взяты на контроль профильными службами администрации.



Выездные администрации регулярно проводятся в различных микрорайонах Балашихи и позволяют руководству округа оперативно реагировать на запросы жителей. Чаще всего граждан волнуют вопросы дорог и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, благоустройства, спорта и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.