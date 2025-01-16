Замену трубопровода начали в районе подмосковной деревни Лужки

В рамках инвестиционной программы для улучшения водоотведения на территории округа и повышения надежности коммунальной инфраструктуры начали замену трубопровода в районе деревни Лужки. Работы проводит МУП «Водоканал-сервис», сообщает пресс-служба администрации округа Серпухов.

Насосная станция (ПНС), которая обеспечивает водоотведение для населенного пункта и расположенных в его окрестностях объектов, осуществляет напор воды на расстоянии 7 км до пересечения ул. Гвардейской и Заводского проезда в Серпухове. Работы по замене аварийного участка трубопровода технически сложные — они проводятся под федеральной трассой М2.

В рамках текущего обновления планируется заменить аварийный участок трубопровода диаметром 200 мм и протяженностью 140 м.

Труба была проложена в 1969 году и с тех пор не подвергалась замене, что привело к ее аварийному состоянию.

Новый трубопровод будет выполнен из современного сертифицированного пластика, обладающего высокой прочностью и долговечностью. Гарантия на него составит 100 лет.

«Работы по замене трубопровода планируем завершить до конца месяца», — отметил глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.