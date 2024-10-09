Замену системы отопления провели в Доме культуры Богородского округа

Ногинский районный Дом культуры по праву можно назвать центром общественной и интеллектуальной жизни горожан. Ежегодно дом культуры привлекает на свои мероприятия десятки тысяч посетителей. Это и традиционные фестивали, конкурсы, а также концерты и спектакли, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Работы по ремонту отопительной системы стартовали в начале июля и сейчас подошли к завершению. Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов встретился с директором РДК, чтобы обсудить качество проведенных работ, сроки и перспективы развития учреждения.

Было установлено оборудование отечественного производства, что дает гарантию долговечной службы.

Была проведена полная замена всех трубопроводов, радиаторов, приборов учета, стояков, кранов и задвижек. На днях была проведена пробная опрессовка. В настоящее время в учреждение подается тепло. Теперь для жителей округа созданы все условия для творчества и отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.