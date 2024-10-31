Залповая реконструкция: в Петербурге рассказали о подготовке теплосетей

Глава комитета по энергетике Протасов: в Петербурге проводят работы на ТЭЦ

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению по подготовке Санкт-Петербурга к холодному периоду Станислав Протасов рассказал о профилактических работах на ТЭЦ, в котельных и центральных тепловых пунктах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, чтобы обновление шло быстрее и число старых сетей уменьшалось, теплосетевые организации проводят залповую реконструкцию.

«Почти 30% теплосетей в Петербурге старше 25 лет — это более 2000 километров. Основная часть таких сетей в эксплуатации АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“, стопроцентным собственником которого Петербург стал сравнительно недавно. Обновить их даже за несколько сезонов невозможно. Это плановая работа на 5-8 ближайших лет», — сказал Протасов.

При этом специалисты не исключают возможные дефекты на сетях, возникающие из-за сильного и резкого снижения температуры, когда она опускается ниже нуля.