Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском округе получила от Минэнерго России паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ подтверждает готовность оборудования и персонала к максимальным нагрузкам осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Загорская ГАЭС — филиал ПАО «РусГидро» — завершила комплекс организационно-технических мероприятий для безаварийной и надежной работы оборудования зимой.

На станции сформировали запасы материально-технических ресурсов, оборудования и расходных материалов для оперативного реагирования на нештатные ситуации. Работников полностью обеспечили средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и инструментами для работы при низких температурах.

Оперативный персонал прошел противоаварийные и противопожарные тренировки. Также на станции провели дополнительные инструктажи по эксплуатации оборудования зимой.

«Отопительный период — самый ответственный этап для энергетиков: именно в это время существенно возрастает нагрузка на энергосистему страны. На Загорской ГАЭС проведена всесторонняя подготовка персонала и оборудования, что позволяет нам гарантировать его безопасную, стабильную и надежную эксплуатацию в условиях повышенных зимних нагрузок», — отметил директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

Он добавил, что паспорт готовности подтверждает способность станции обеспечить надежность энергосистемы Подмосковья зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.