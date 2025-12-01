Загорская ГАЭС в Подмосковье подтвердила готовность к отопительному сезону

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») готова к работе в отопительный сезон 2025–2026 годов. Это подтверждено паспортом готовности, который выдан министерством энергетики России, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В ходе подготовки к отопительному периоду на станции выполнены организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности и безопасности работы оборудования в условиях повышенной зимней нагрузки. Особое внимание уделяется ревизии оборудования, расположенного на открытом воздухе, и обеспечении его готовности к работе при отрицательных температурах.

На предприятии созданы запасы материально-технических ресурсов и оборудования. Работники станции оснащены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и необходимым инструментарием для организации работы в холодное время года. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки оперативного персонала, а также дополнительные инструктажи по особенностям эксплуатации оборудования в зимнее время.

Обязательным условием подтверждения готовности станции к работе в зимний период стала полная реализация программы ремонтных работ на основном генерирующем оборудовании. Предусмотренные в 2025 году плановые ремонтные мероприятия были выполнены в полном объеме в установленные сроки. В течение года на Загорской ГАЭС проведены планово-профилактические текущие ремонты всех шести гидроагрегатов мощностью по 200 МВт и шести блочных трансформаторов напряжением 15,75/500 кВ. Кроме этого, выполнен капитальный ремонт пятого гидроагрегата. Ремонтные работы велись непрерывно с апреля по ноябрь персоналом гидростанции совместно со специалистами АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в Группу РусГидро.

«Отопительный период — ответственный этап для энергетиков, когда существенно возрастает нагрузка на энергосистему. На Загорской ГАЭС проведена необходимая подготовка персонала и оборудования, что позволяет гарантировать его безопасную и надежную эксплуатацию в условиях повышенных зимних нагрузок», — отмечает директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.