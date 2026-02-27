Загорская ГАЭС в Подмосковье подготовилась к весеннему половодью

Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском округе завершила подготовку к весеннему половодью 2026 года. На станции сформирована паводковая комиссия и проверена готовность гидросооружений к повышению уровня воды, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Загорская ГАЭС — крупнейший объект гидрогенерации в Московской области — расположена в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа на реке Кунье, левом притоке Дубны.

Для обеспечения надежной работы в период весеннего половодья на станции сформирована специальная паводковая комиссия. В ее состав вошли руководители производственно-технических служб, а также специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.